ERMis toimub humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS 2021

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes käesoleval õppeaastal õpivad 9.-12. klassis. «Konverentsiga soovime laiemalt teadvustada humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale ning innustada noori tegelema humanitaarteadustega,» ütles konverentsi üks korraldajatest, Kirjandusmuuseumi teadur Ave Goršič. «HUNTS on ühtlasi noortele võimalus üksteist innustada ja tunnustada. Ehkki pandeemia on tugevalt mõjutanud ka HUNTSi toimumist, on meil hea meel, et sellel aastal konverents siiski toimub.»