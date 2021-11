Tartu Ülikoolis tähistatakse traditsioonilist Gustav Adolfi päeva

Rootsi aukonsul Tartus Madis Kanarbik rääkis, et Gustav Adolfi päeval on eriline koht ka Tartu kultuurikalendris. Eestis tuntakse seda kuningat hariduselu edendajana ning eelkõige Tartu Ülikooli asutajana. «Seetõttu on loomulik ja Tartule kohane, et meilgi meenutatakse novembri alguses Rootsi kuningat Gustav II Adolfit ning tähistatakse seda päeva pidulike sündmustega ülikoolis. Lisaks on linnapildis näha Rootsi lippe ja Raekoja tornist kõlab tänavu rootsi rahvalik koraaliviis «Bereden väg för Herran»,» sõnas ta.

Kell 16.00 toimub ülikooli kunstimuuseumis raamatu «Johan Skytte. Suurvõimu arhitekt» esitlus. David Lindéni raamatu on rootsi keelest tõlkinud Ivar Rüütli ja välja andnud Ilmamaa kirjastus. Ilmamaa direktor Mart Jagomägi märkis, et on vähe inimesi, kes on Rootsi ajaloos sama olulised kui Johan Skytte, aga veel vähem on neid, kes oleksid temast olulisemad Tartu Ülikooli sünniloos. Skytte oli kuningas Gustav II Adolfi õpetaja, Liivimaa, Ingerimaa ja Karjala kindralkuberner ning Rootsi esimene tõeline hariduspoliitik. «See raamat on esimene põhjalik eestikeelne käsitlus suurmehest, kelle pärand on väljaspool akadeemilisi ringkondi peaaegu unustatud nii Rootsis kui ka Eestis,» lausus Jagomägi.