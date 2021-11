Tallinna koolid jätkavad veel nädal aega osalisel distantsõppel

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul toimus teisipäeva õhtul koolijuhtidega kohtumine, kus arutati õppetegevuse korraldamise võimalusi ja lahendusi. «Leidsime, et olukord ei ole läinud ega lähe nädalaga paremaks ning nakatumisnäitajad on kasvutrendis ja ka koolikollete arv kasvab,» põhjendas ta. Linnapea sõnul jõuti seetõttu järelduseni, et meditsiinilisest ja immunoloogilisest aspektist avaldab mõju kahenädalane intervall, mis loob ka koolidele stabiilse rütmi ja õpikeskkonna. «Seega pikendame veel nädalaks kaugõpet, et kaitsta lisaks õpilastele ka meie õpetajate tervist ning teha kõik selleks, et luua turvaline õpikeskkond ja tagada õppetegevuse jätkumine edaspidi. Soovime ennetusmeetmeid rakendada juba praegu selleks, et vältida sajaprotsendilist distantsõppele minekut,» selgitas Kõlvart.

Ta lisas, et otsus ei tulnud kergelt, kuid võttes arvesse praegust olukorda ja lähinädalate prognoose, ei saanud linnavalitsus jätta reageerimata ega ennetusmeetmeid rakendamata. «Seega jõudsime järelduseni, et mõistlik on jätkata üldhariduskoolides osade klasside õppetegevuses distantsõppega ning seda ennekõike vanusegrupis, kus õpilaste haigestumiste osakaal on hetkel kõige kõrgem ning kellest osa ehk 4. ja 5. klassi õpilasi, ei ole võimalik vaktsineerida. Liiati olid möödunud koolivaheajal õpilastel palju kontakte, pidades silmas õpilaste ja perede reise nii Eestis kui ka välismaal,» rääkis Kõlvart.

Distantsõppe perioodil on neile õpilastele, kes on kaugõppel, piiratud ka huvitegevus munitsipaalhuvikoolides. Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatel nädalasi toidupakke.