Tallinn: linnavõim jäeti koolides testimise korraldamisest kõrvale

«Tahtsime kaasatud olla, kuid meil puudus reedel vajalik info. Kui püüdsime esmaspäeval haridus- ja teadusministeeriumist uurida, et kuidas testimine kulgeb, siis saime teada, et kuues pealinna koolis polnud testid esmaspäevaks kohale jõudnud, kahel koolil puudus üldse info testimisest ja kümnes koolis toimus etteantud ajal testimine,» ütles Pajula.

Pajula sõnul oli palju ka õiguslikke küsimusi ehk kui on õpilasel positiivne tulemus, siis mis edasi saab. «Kõige olulisem küsimus on see, et kui 20 õpilast teevad klassiruumis testi ja kahel tuleb positiivne tulemus, siis tegelikult ei saa ma rääkida delikaatsetest terviseandmetest, vaid need andmed on kõigile avalikud. Ehk kui kaks kuud ei väljastanud terviseamet koolidele infot nakatunute kohta, siis nüüd äkki teavad seda terved klassid,» ütles Pajula.