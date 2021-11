Kõlvart: koolide koduõppe otsus sündis koos koolijuhtidega

Kõlvarti sõnul kohtus ta teisipäeval koolijuhtidega, kus aruati praegust olukorda ja võimalike perspektiive, samuti kuulati ära terviseameti prognoos ja analüüs, mille esitas doktor Arkadi Popov. «Rääkisime ka testimisest, mis praegu on koolides korraldatud, või pigem seda viiakse läbi, kuna sõna «korraldatud» pole kõige õigem,» oli Kõlvart kriitiline.

Ta rõhutas, et koolide distantsõppele saatmisel on viimane sõna koolijuhtidel, kes toetasid mõtet, et koolide osad klassid on ka järgmisel nädalal koduõppel. «Jälgisime olukorda ja lootsime, et tekib positiivne dünaamika, kuid paraku seda ei tekkinud,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul on olukord koroonarindel väga halb ning ei saa välistada, et novembri lõpus lisandub päevas juba 3000 nakatunut. Ja see seab ülisuure koormuse haiglatele, märkis Kõlvart.

«Üldine olukord mõjutab igal juhul olukorda ka koolides. Juba praegu näeme, et koolikollete arv kasvab, kuigi vahepeal oli vaheaeg ja osaliselt oli ka koduõpe,» ütles Kõlvart, märkides, et koolikollete arv kasvas Tallinnas nädalaga 48-lt 53-le.

Kõlvarti sõnul on paraku oodata, et peagi hakkavad tekkima nakkuskolded ka töökohtades, kuna koolikolletest kodudesse jõudnud viirus jõuab peagi ka töökohtadesse.

«Ja miks koolijuhid toetavad distantsõpet? Sest neil on piisavalt vastutust üldist olukorda hinnata. Ja neil on ka sotsiaalset närvi,» ütles Kõlvart, lisades, et juba alates septembrist on just haridustöötajad täitnud suuresti terviseameti rolli ehk on tuvastanud nakatunuid ja tegelenud nakkuskolletega.

«Koolitöötajatel pole võimalik tegeleda korraga terviseameti ülesannetega, õpetada koolides ja anda haridust ka koduõppel olevatele õpilastele,» märkis Kõlvart, lisades, et samal ajal on paljud õpetajad, kes said üle poole aasta tagasi Astra Zeneca vaktsiini, selle kaitset kaotamas.

Ta tõdes, et pealinnas on ka kaks kooli, kes jätkavad kontaktõppega. «Ja praeguses kriisiolukorras me kindlasti ei hakka sõdima koolidega, kes on otsustanud teistmoodi. Ja õiguslikult ongi see kooli otsus, kuigi vastutuse võtab ikkagi linnavalitsus,» ütles Kõlvart.