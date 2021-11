Tallinn tahab tuua loodussäästliku mõtteviisi igasse kooli

Roheline kool on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärk on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Sama organisatsioon annab välja ka ökomärgist Sinilipp.

Eestis koordineerib Rohelise kooli programmi Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus (KHK), kes on FEE liige. Koostöölepingu sõlmimise eesmärk on programmi Roheline kool ja Rohelise lipu keskkonnamärgise propageerimine Tallinnas. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.