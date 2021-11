Elu hammasrataste vahele jäänud noori aitab rekordarv omavalitsusi

Selliseid potentsiaalselt abivajavaid noori on 11 306, kellega omavalitsuse noortega töötav spetsialist hakkab ühendust võtma, et aidata neil naasta haridus- või tööellu. Covid-kriisi tulemusel tõusis mullu selliste noorte osakaal 10 protsendini.

«Praeguses koroonakriisi olukorras on eriti vajalik ulatada abikäsi neile noortele, kes on tööturult või õppest eemale jäänud. Oleme näinud, et isoleeritus süvendab vaimse tervise probleeme, mistõttu on ülioluline, et noored neile saadetud kirjale vastaksid, isegi, kui nendega on kõik hästi ja abi ei vajata,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.