Pärnu lasteaia Trall õueala uuendustööd maksid 1,2 miljonit eurot

«Ei olnud mõtet paigaldada uusi atraktsioone, kui maa-alune kommunikatsioon oli amortiseerunud ja igal kevadel-sügisel uputas. Üks isa ütles kord tabavalt, et laps on koju tulles nagu Erna retkelt naasnud. Seetõttu võib ette kujutada meie elevust, kui 2018. aastal alustati hooviala renoveerimisprojekti koostamist,» rääkis Tiismaa.

«Lasteaia legendist tulenevalt oli meie soov teha midagi looduslähedast, sest Sookoll ja Soohaldjas on siinmail väga sagedased tegelased ning lasteaed on liitunud Rohelise Kooli programmiga. Kuna meie hoone on miljööväärtuslik, siis kompleksi terviku säilimise huvides pidi renoveeritav õueala sarnanema esialgsega. Samas pidi kõik vastama tänapäeva nõuetele ja olema lastele igati turvaline. Projekt valmis märtsis 2019 ja pool aastat hiljem tuli info, et õuela renoveerimine läheb lahti,» meenutas Tiismaa.