HARIDUSKONVERENTS ⟩ Ettevõtlus- ja karjääriõppe eesmärk on seletajate asemel tegutsejate koolitamine

Haridus- ja noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu üldhariduse eestvedaja Erika Veide sõnul on ennast juhtival noorel eesmärk, mis paneb teda liikuma ning annab tahtejõu otsimaks ja leidmaks võimalusi eesmärgi saavutamiseks. «Teisisõnu - kellel janu, sellel jalad. Aga tegudele käivitav on ikka iseenda janu, mitte kellegi teise janu,» rõhutas Veide sisemise motivatsiooni olulisust. Eeltoodu aluseks on Veide selgitsel aga oskuslik pedagoogika, mis loob tingimused selleks, et õpilane tunneb huvi erinevate asjade vastu ning oskab ka ennast erinevate teemade, küsimuste ja probleemide ehk päriselu keskel määratleda. «Kõik asjad janu ei tekita ja ka see on oluline teadmine enne, kui edasiõppimise või karjäärivalikuid tehakse,» nentis Veide, kuid oli seda meelt, et kooli üks peamisi ülesandeid on siiski tekitada huvi õpetatava vastu nii palju kui vähegi võimalik. «Eeldame jukju, et üldhariduse õppekavas ei ole üleliigseid asju,» lisas ta.

Veide sõnul on olulune toetada õpilaste tegutsemissoovi varakult, sest kui noor on juba nuti- või mujale maailma kadunud, võib seda olla raske taastada.

Sõnapaari «väärtust loov» all näevad konverentsi korraldajad seda, et noored elaksid head elu, oskaksid teha enda jaoks parimaid valikuid ja nende poole liikuda, muuta elu paremaks nii iseenda kui ennast ümbritseva inimeste jaoks. «Selleks ongi vaja, et koolis lähenetaks inimesele kui terviklikule isiksusele koos kõigi tema pädevustega. Väärtuse loomine algab algatusvõimest, autonoomsest motivatsioonist ja enesejuhtimisest, elluviimiseks on vajalikud loovus, probleemilahendus ja planeerimine ning suhtlemisoskus ja koostöö. Minu sõnum on, et läbi ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe saab seda kõike arendada, selleks on vajalik viia õpet läbi praktilisel moel ja anda õppijatele vastutust ning võimalusi oma ideid teostada,» selgitas Veide. Ta lisas, et kool on katsetamiseks turvaline koht. «Kui anda noortele see võimalus, siis on loodetavasti rohkem neid julgeid inimesi, kes kommentaariumis sõna võtmise asemel päriselt tegutsevad ja suudavad ka laiemat pilti ja tegude tagajärgi analüüsida.»

Ettevõtlus- ja karjääripädevuste õpetamine peaks algama juba lasteaias