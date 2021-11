Õpilaste terviseuuring vaatleb ka koroonakriisi mõju lastele

Uuringu eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida tulemusi seoses noorte sotsiaal-majandusliku taustaga.

«Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud noorte elu kogu maailmas ja meie uuring annab võimaluse võrrelda eri riikide noorte kogemusi. Kui varem on hinnatud noorte vaimset heaolu ohustavaid riskitegureid, sealhulgas ka koolielu puudutavaid tegureid, siis see uuring hindab lisaks koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute mõju õpilaste eluviisile,» kommenteeris TAI teadur ja uuringu koordinaator Leila Oja.

Küsimustikus on faktiküsimusi, mis selgitavad näiteks, kas õpilane on vaktsineeritud või andnud positiivse koroonaproovi, aga ka hinnangulisi küsimusi, millega saadakse teada, kuidas koroonapiirangud on avaldanud mõju õpilase elule tervikuna.

Uuringu läbiviimiseks küsitletakse nii õpilasi, koolijuhte kui ka lapsevanemaid.

Küsitlus viiakse läbi kokkuleppel koolijuhiga novembrist kuni veebruarini. Lapsevanematele saadetakse uuringu infoleht klassijuhatajate kaudu. Küsitletakse 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased.

Viimane uuringulaine toimus 2018. aastal ning analüüsitavas andmestikus on 4727 õpilase andmed ehk vastamismäär oli 76 protsenti.

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (Health Behaviour in School-Aged Children; HBSC) on WHO korraldatav rahvusvaheline uuring noorte eluviisidest ja heaolust, mis viiakse läbi nelja-aastase vaheajaga enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas. HBSC võrgustikus on 50 riiki/regiooni.