Tagasi Kooli toob kohtumised töömaailmaga iga Eestimaa õpilaseni

Eesmärk on tuua kohtumised töömaailmaga iga Eestimaa õpilaseni, et aidata noortel leida oma tee.

Tagasi Kooli tegevjuht Teibi Torm nendib, et paljud gümnasistid ei tea oma kutsumust ja teevad edasiõppimise ning karjäärivaliku üsna juhuslikult. “Piiratud teadmiste põhjal tehtud otsused põhjustavad ebakindlust ja eriala katkestamist,” põhjendas Torm. «Isegi kui noor on kooli ajal oma kutsumuse leidnud, otsib ta sellele kinnitust. Oleme aastate jooksul näinud, et asjakohast infot ja vajalikku sissevaadet erinevatesse erialadesse saavad õpilasele anda just huvipakkuva ameti või valdkonna esindajad,» jagas Torm uue platvormi loomise vajadust.