Võru keele nädal kutsub võrokesi rohkem oma keelt kõnelema

Võru keel on vana ja väärikas keel, kuid liigub ajaga kaasas – õigupoolest on see keele jaoks ainuke ellujäämisvõimalus. Tänavuse kampaania reklaamnägu on tuntud muusik ja kirjanik, paljude eesti- ja võrukeelsete laulude looja Aapo Ilves. Ilves haakus rõõmuga vabaduse- ja protestivaimulise sõnumiga ja ütles: «Ma olõ Ilvesse Aapo ja tii, mis taha. Näütüses kõnõlõ võro kiilt, ku taha, ja tii laulõ, ku taha.» (ee Mina olen Ilvese Aapo ja teen, mis tahan. Näiteks räägin võru keelt, kui tahan, ja teen laule, kui tahan.)