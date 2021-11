Uute üliõpilaste vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide erialale

Kaasaegsete etenduskunstide eriala on loodud usus, et noorte etenduskunstnike arengut toetavad eelkõige kohtumised inspireerivate kunstnikega ning võimalus kogeda lähedalt ja ausalt nende loomeprotsessi. Kandideerima on oodatud kõik etenduskunstnikud, kes soovivad end arendada ja ka ümber mõtestada või vaidlustada oma senist erialast praktikat. Ülemine vanusepiirang puudub ning uksed on eriti avatud neile, kel juba esineja ja loojana kogemus ette näidata.