Loodusainete õpetaja: valel ja tõel aitavad vahet teha teadmised reaalainetest

Tänapäeva nutinoorte huvi ümbritseva looduse vastu on Metsoja hinnangul üha väiksem. Taimeökoloogi haridusega Metsoja tõi näiteks, et ka päris tavaliste taime- ja linnuliikide tundmine valmistab paljudele õpilastele raskusi. See on veel üks põhjus, miks ta püüab aeg-ajalt õuesõpet teha ja panna õpilased ka aktiivselt tegutsema, et tähelepanu ei hajuks. «Minu meelest on eriti äge, kui õueskäiku saab vaadelda kui mini-ekspeditsiooni, kust kogume kaasa näidiseid või vaatlusi-tähelepanekuid ning arutame need hiljem tunnis süsteemselt läbi. Või sildistame ja kleebime paberile. Õpilaste enda koostatud herbaarium on bioloogiatundides asendamatu materjal - näevad nad ju omaenda korjatud taimi ja narmas- ning sammasjuurestiku selgitamine kaasakorjatud nurmika ja võilille näitel puudutab neid palju isiklikumalt kui õpikunäited,» selgitas õpetaja.

Metsoja tundides on olnud suureks hitiks Loquizi keskkonnas koostatud geoviktoriin, kus tuli GPS-iga varustatud nutiseadmega kõndida teatud punktide juurde ja vastata seal küsimustele. «Ühes neist küsisin meie oma kooli lähedal kasvava aromaatse taime- salukõdriku nime. Antud olid ka vastusevariandid. Rahvusvaheline kool on ingliskeelne, niisiis oli õige vastus selle taime võõrkeelne nimi garlic mustard. Olin üllatunud, kui vähe leidus neid õpilasi, kes taime sõrmede vahel hõõrusid, tekkiv tugev küüslaugulõhn oleks pidanud inglisekeelsele nimele kohe viitama. Pigem lugesid õpilased küsimusest sõna «aromaatne» ja pakkusid rohkem süvenemata vastuste seast välja hoopis vanilli. Mis on troopiline taim ja ainus koht, kus seda Tartus leiab, on botaanikaaed. Kahjuks on see muidugi ka väga hea näide kõike pöidlaga skrolliva netipõlvkonna pinnapealsusest ja võib-olla ka looduskaugusest,» nentis Metsoja.

Keskkonna- ja loodusressursside teemad on samas aktuaalsed ka noorte seas ning õpetaja Metsoja kahetseb, et nende põhjalikuma käsitluse jaoks tundides sageli piisavalt aega ei jätku. Küll aga osaleb Tartu Rahvusvaheline Kool Rohelise Kooli projektis ning paljud keskkonnaga seotud teemad leiavad käsitlemist just erinevate algatuste kaudu. «Näiteks sõitsid õpilased koolist Lodjakojas toimuvatesse puutöötundidesse jalgratastega. Ühesõnaga, mitte jutt tervislikust eluviisist või süsinikujalajälje vähendamisest, vaid tegutsemine. Rataste osas tulid appi üks lapsevanem ja Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas. Nii saime läbi ilma uusi rattaid hankimata.»

Maailm vajab mõtlevaid inimesi

Metsoja nõustus nendega, kes leiavad, et õpetaja peab ka ise õppima ning arenema kogu elu, olema ise oma ala ekspert, miks mitte isegi fanaatik, kuid samas mõistma, et kasvav põlvkond on teistsugune. «Ehk siis enam polegi nii tavapärane, et kõik teavad, et kollase kõhuga on tihane ja punase kõhuga leevike,» tõi ta näite.