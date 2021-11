EKSPERT EETRIS ⟩ Tiina Tambaum: «Kas vanemaealised loovad tulevikku?»

Meil on ühiskonnana nii makro-, meso- kui mikrotasandil vanemate inimeste suhtes patroneeriv hoiak ja käitumine. Me ei julge neilt muutust oodata. Püüame nende vajadusi välja mõelda ning pakkuda seda, mida me arvame, et nad ootavad. Uurijad on mugavad - uuritakse neid, keda kätte saadakse: aktiivseid, organiseerituid, uuritakse aktiivsete motivatsiooni, kirjeldatakse olukorda, aga ei arendata uusi vahendeid.