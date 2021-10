Uganda avab jaanuaris koolid pea kaheaastase vaheaja järel

«Võtkem teatavaks, et koolid avatakse jaanuaris ja ülejäänud majandus avatakse samal kuul,» ütles Yoweri Museveni.

President nimetas vaktsineerimist majanduse avamise võtmeks, ehkki riigi umbes 45-st miljonist elanikust on vaktsineeritud vähem kui kolm miljonit.

Koroonataudi tagajärjel on Ugandas surnud üle 3000 inimese.

Alates koolide sulgemisest enam kui poolteist aastat tagasi on paljud õpetajad otsinud endale elatise leidmiseks muu töö. Mõned neist tunnistasid AFP-le, et ei kavatse õpetajatöö juurde naasta, kuna paljud koolid on suurtes võlgades.