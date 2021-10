Läänemaa koolijuhid ei kiirusta õpilasi testima

«Mina ei tea, mis me esmaspäeval teeme,» ütles Oru kooli direktor Andres Kampmann Lääne Elule neljapäeva hommikul. Reede hommikuks oli Kampmann kiirtestid juba ära tellinud - need tuuakse kulleriga kooli või Uuemõisa pakiautomaati -, aga endiselt suures kimbatuses. «Kõrs ninna või sülg topsi - see ei ole hariduse andmine,» ütles Kampmann. «Õpetaja ei ole tervishoiutöötaja.»

Ees ootava laustestimisega on hädas ka Haapsalu Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur. Erivajadusega lapsele ühe või teise protseduuri tegemine võib olla arstilegi paras pähkel, mis siis veel õpetajast rääkida. «Koolijuhina ütlen, et me ei ole selleks valmis,» ütles Kivipuur.

«Esmaspäeval me kindlasti ei testi kedagi, isegi kui testid kohale jõuavad,» ütles Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni reedel Lääne Elule. «Ma isegi ei luba, et me testime teisipäeval. Küsimus on selles, et meil peab vanemate nõusolek olema.»

Mahoni koolijuhina sai ministeeriumi juhised kätte reede keskpäevaks. «Hetk tagasi jõudsid, ma pole jõudnud veel teste tellida,» ütles Mahoni. Uus kooliveerand algab Haapsalu põhikoolis õpetajate koosolekuga. «Siis otsustame, mida teeme, kuidas teeme ja kas teeme,» ütles Mahoni.

«Esmaspäeval alustame tavapäraselt, jagame infot,» ütles Haapsalu algkooli direktor Malle Õiglas. Eelmise veerandi viimase päeva õppisid algkooli lapsed kodus, sest seitse õpetajat ja teist sama palju lapsi oli nakatunud koroonaviirusega. Koos vaheajaga veetsid lapsed koolist eemal kümme päeva ja Õiglase sõnul võis just see ning õpetajate kiirtestimine nakkuse levikule piiri panna. «Õpetajad on praeguseks kõik terveks kuulutatud. Teisipäeval lõppes viimane haigusleht. Uute nakatunute kohta teateid ei ole,» ütles Õiglas eile.

«Ei pea väga teostatavaks kolm korda nädalas testida,» ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro. «Üks kord nädalas - see oleks võimalik. Oleks ilus öelda, et alustame testimist 1. novembril, aga ei usu, et see saaks reaalsuseks.»

Taebla kooli direktor Jaanus Mägi ütles, et pole vanemate seas vastuseisu kohanud. «Usun, et saame hakkama, sest eesmärk on kool lahti hoida,» ütles Mägi.

«Kui päris aus olla, siis see on meie kõikide huvides,» ütles Lääne Elule Ridala koolijuht Milve Viigand.

Testimisega arvas end toime tulevat ka Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas. Iseasi, kas see on vajalik - Noarootsi gümnaasium on koroona tulekust saadik jäänud viirusest puutumata.