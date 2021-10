Vinter-Nemvalts: õpilasi kergekäelistelt koduõppele saata ei tohiks

Ta nõustub, et haigussümptomitega kooli minna ei tohi, kuid siiski tasub perearstiga alati lapse tervise seisu arutada – mõnikord on lahenduseks testimine, mõnikord on tegemist näiteks hoopis kroonilise nohuga, mis kontaktõppel käimist ei takista.

Võimalike kollete ennetamiseks tehakse alates 1. novembrist kolm korda nädalas 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimist. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik. 12-19-aastastel õpilastel soovitab haridus- ja teadusministeerium end võimalusel vaktsineerida, siis rakendub lähikontaktsuse korral lihtsustatud karantiinikord ning saab üldjuhul kontaktõppes osaleda.

«Kui laps jääb pikemaks ajaks või korduvalt koju, siis tasub tema õpitegevused õpetajaga läbi arutada – koostöös leiab parimad lahendused. Õpetaja saab vajadusel kasutada näiteks vabatahtlike õpetajakoolituse üliõpilaste või asendusõpetajate abi. Kui kogu klass peab jääma isolatsiooni, tuleb koolil pakkuda distantsõpet. Koolil tasub ka kaaluda, kuidas saaksid kontaktõppest kas või passiivselt osa võtta vanemad õpilased, kes on isolatsiooni määratud," rääkis Vinter-Nemvalts.

Juba praegu on nakatumise tase riigis taas väga kõrge. "Mõistagi sõltub olukorrale reageerimine sellest, millised on kohapealsed viiruskolded. Haridusliku ebavõrdsuse vähendamine ja ärahoidmine peab olema iga koolipidaja ja kooli juhtkonna üks esmaseid vastutusi, mistõttu klassi või terve kooli distantsõppele saatmise vajadus peab olema väga hoolikalt kaalutud. Nii kontakt- kui ka distantsõppe korraldamisel peab arvestama vajadusega tagada kvaliteetne õpe. Selleks on koolidel kogemused olemas," ütles Vinter-Nemvalts.

Tema sõnul on koolide avatuna hoidmiseks ja kontaktõppe jätkamiseks on äärmiselt oluline, et koolipere - nii koolitöötajad kui ka noored - oleksid vaktsineeritud. Haridustöötajatest on vaktsineeritud pea 85 protsenti. Praegu on pisut üle 46 protsendi 12–15-aastastest õpilastest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ja 16–17-aastastest pisut üle 61 protsendi.

12 miljonit õpilünkade tasandamiseks

2022. aasta riigieelarves on 12 miljonit eurot ette nähtud täiendavateks tugiteenusteks, et korraldada õpe paindlikult ja õppijakeskselt. Lisaraha pakub võimalust iga õppija vajadusi silmas pidada, näiteks korraldada õpet väiksemates õpperühmades, pakkuda individuaalseid konsultatsioone või palgata ka abiõpetajaid.

«Jätame koolidele vabaduse ise koos koolipidajaga otsustada, milliste tugiteenuste jaoks lisaraha kasutada.´Summa jagunemine ei ole tänaseks veel otsustatud, kuid kindlasti jaguneb summa era-, munitsipaal- ja riigikoolide, sealhulgas nii üldharidus- kui ka kutsekoolide, vahel. Summa täpsemaks jagamiseks on esmalt vaja täpset õpilaste arvu, mis selgub Eesti hariduse infosüsteemi andmetel 10. novembril. Teiseks soovime, et toetus saaks kasutatud maksimaalselt õpilaste vajadusi arvestades ja selleks vajame tagasisidet 2021. aastal eraldatud toetuse sisulise kasutamise kohta,» selgitas kantsler.

Tema sõnul eraldas ministeerium kevadel 13,5 miljonit eurot, et õpilaste õpilünkade ja -motivatsiooniga tegeleda: 6 miljonit jagati õpilünkade tasandamiseks koolidele ja 7,5 miljoniga toetasime õpilaste õpimotivatsiooni, vaimse tervise ja üldpädevuste arengut õpihuvilaagrites.

Ühekordne toetusraha eraldati kevadel terveks 2021./2022. õppeaastaks, õppeaasta on alles esimeses kolmandikus. Toetuse suurus oli 40 eurot õpilase kohta munitsipaal- ja erakoolide pidajatele. Riigi ehk haridus- ja teadusministeeriumi pidamisel olevad koolid said ministeeriumist toetust vajaduspõhiselt.