Tallinna Kesklinna lasteaiad saavad uued liikluslinnakud

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on liiklusharidus eluliselt vajalik, eriti arvestades, et ka täiskasvanutel on teinekord raskusi muutunud olude ja uute liiklusvahenditega linnapildis ära harjuda. «Seetõttu muutub liikluses üksteisega arvestamine ja ohutusreeglite järgimine aina olulisemaks. Õnneks uus põlvkond saab seda kõike juba lasteaias läbi mängida ja mängu kaudu liikluses õigesti käituma õppida,» ütles Haukanõmm.