Paide koolid distantsõppele ei lähe

«Paide koolides jätkub uuesti nädalast kontaktõpe ning seda seniks kuni suudame tagada kõigi osapoolte ohutuse. Rakendame kiirtestimist kolm korda nädalas kõigile õpilastele ja personalile nagu hairdus- ja teadusministeerium on ette näinud, et õppetöö saaks jätkuda võimalikult sujuvalt,» sõnas Paide linnapea Priit Värk.

Koolijuhtide hinnagul võib probleeme tulla õpilaste testimisel ning selle efektiivsel korraldamisel. Siinkohal loodetakse ka vanemate selgitustööle kodudes, et kiirtestimine on antud hetkel kõigi ohutuse tagamiseks vajalik. Igal vanemal lasub vastutus ühiskonna ja kaaskodanike ees - selgitused ning eeskujulik käitumine piirangutest kinnipidamisel on lastele antud olukorras hädavajalikud.