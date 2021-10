Noored mulgid juurte hoidmisest: kasvõi paar murdesõna päevas

Mulgi pärimuse säilitamist raskendab üleilmastumine – pidevalt kasvav kommete ja traditsioonide kultuurivahetus. Kuidas selle kõige kiuste hoida ning vapralt edasi kanda mulgi päritolu ja pärimust, mis koduselt kallis?

Mulgiks olemisest räägivad 17- kuni 25-aastased noored: Roosi Rahnu Tõrva vallast, Rasmus Kadaja ja Birgit Kruuse Karksi- Nuiast ning Karl Kristofer Alp Mulgi vallast ja Robin Liiber Viljandi vallast.

Kuidas jaksavad noored mulgid kultuuri kanda?

Mulgiks olemine on nišš, mida Rahnu kodukohas Tõrvas tänaseni hoolega hoitakse ja armastatakse. «Mina isiklikult ei ütleks, et miski meid väga eristab. Oleme ju kõik eestlased, kes armastavad oma kodumaad ning selle erinevaid osi, kus on oma kultuurid ja kombed. Oleme kõik samad ning hoiame oma erinevusi au sees,» lisas Rahnu.

Roosi Rahnu FOTO: Erakogu

Mulgist teebki mulgi seesama tunne hinges, et see paik, kombed ja tavad on need, mis käivad käsikäes pea kõikide igapäevaste toimetuste ja mõttelaadiga. Ka Kadaja arvates on mulk see, kes ei ole unustanud pärimust ja kes üritab osa sellest vanast Eesti kultuurist ja kombestikust edasi kanda. Omad kõnekäänud ning naljad eristavat Kadaja arvates mulke ülejäänud Eestist ja Eestimaa inimestest.

Liiberi jaoks on oluline uhke esitäädmine: «Aga vot minu esivanematel oli ja minagi üritan sellest midagi täpsemalt teada saada. Et kõik ikka teaks, kes, kus ning millised need mulgid on».

Püüd kõike mulgipärast elus hoida on noortele kõva katsumus. Mulgi kultuuriruum püsib nii Kruuse kui ka Liiberi arvates väheste perede ja inimeste, seltside ja asutuste najal, kes sellesse palju panustavad ja kaasa aitavad. «Meil on neid inimesi, kes tahavad, jõuavad ning oskavad mulgi asja edasi ajada,» rääkis Liiber. Tema arvates poleks mulkidel nii rikkalikku kohalikku kultuuri, kui puuduks inimesed, kes seda laiemale auditooriumile tutvustavad ja erinevaid aspekte kokku «traageldavad». Kruuse tunneb muret, et seda päris põlvest põlve traditsioonide edasikandumist tundub Mulgimaal alles olevat vähestes peredes. Ta soovitab korra päevas võtta aja maha ning kõnelda kasvõi paar murdesõna päevas – see paneb hinge muigama, sest kõlab toredalt, on väljakutse ajule ja aitab natukenegi keelt elus hoida. Keele kõnelemine tekitab kusagil hingesopis hoopis teistsuguse tunde, mis annab tohutult hoogu.

Mulgi mõtteviis on edasi pürgida