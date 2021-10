Saue vald koolide laussulgemist esialgu ei planeeri

«Koolid on erineva suurusega ning situatsioon kooliti erinev. Olukorral hoitakse silma peal, vajadusel arutatakse iga kooliga konkreetsed sammud eraldi läbi. Et vältida peale vaheaega koolide üldist sulgemist, on oluline tagada, et nakatunud õpilased ja õpetajad püsiksid kodus. Usume, et olukorda aitab kontrolli all hoida tihedam testimine,» teatas vallavalitsus reedel.