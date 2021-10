Lastead saab kingituseks õppelauda, kus pidada päris loomi

Idee, mis tekkis tänavu talvel on nüüd teoks saama ja seda esialgselt kavandatust märksa suuremalt: Sipsiku õuele on kerkimas kolmest osast koosnev mitmekülgne maaeluteemaline väliklass, mille projekteerimiseks kaasati tunnustatud arhitekt Lauri Nõmme. Loodav väliklass on Eestis ainulaadse lahendusega ning loodud spetsiaalselt Sipsiku lasteaiale.