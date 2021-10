Tartu koolides saab plastkaardid asendada mÕpilaspiletiga

Praeguse plastist õpilaspiletiga peavad noored oma isikut tuvastama nii bussis pileti valideerimiseks, kooli uksest sisse saamiseks, sööklas toidu saamiseks kui ka raamatukogus teoste laenutamiseks. Idufirma Konnekt tegevjuht ja 2021. aasta Wise’i «20 under 20» finalist Anita Algus peab seetõttu Konnekti väga vajalikuks rakenduseks. «90 protsenti noortest on oma plastkaarte koju unustanud. Mõelge, mis ebamugavused sellest tekivad, sest kui kaart maha unustada, tuleb bussis jänest sõita või ukse taga teist inimest oodata, et kooli või kontorisse saada. Samas telefon ei unune tänapäeval kellelgi lihtsalt maha,» ütles Algus.

Koos Tartu linnaga käivitas Konnekt mÕpilaspileti ehk mobiilse õpilaspileti pilootprojekti, mille käigus uuritakse, kuidas gümnasistid telefoni kaudu õpilaspileti kasutamise vastu võtavad.

«Usun, et mÕpilaspileti võtavad noored väga hästi vastu, sest see muudab õpilaspileti kasutamise märkimisväärselt mugavamaks. Seetõttu on linnavalitsus olnud Konnektiga koostööks igati avatud ning aidanud kaasa, et mÕpilaspiletit oleks võimalik kasutada,» selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

1. novembrist saavad Tartu õpilaspileti omanikud kasutada Konnekti rakenduses tasuta mÕpilaspiletit. mÕpilaspilet hõlmab endas esialgu võimalust piiksutada telefoniga koolisööklates ja -raamatukogudes, kuid juba käib ettevalmistus lisada teenuste hulka ka bussis viipamine. See võimalus lisandub paketti esialgse plaani järgi 2022. aasta kevadel. Konnekt on mõeldud nii Androidile kui ka iOSile. «Alustame peagi ISIC-kaartide implementeerimist ja uurime vaikselt ka uksekaartide turgu. Igatahes on valikuid palju ja kaarte peaaegu lõputult,» rääkis Algus.

Noored Hugo Treffneri gümnaasiumi abituriendid on ise pilootprojekti lansseerimise üle väga õnnelikud, sest on arendustööga vaeva näinud ligi poolteist aastat. «Ma olen igati digitaalsete lahenduste poolt, eriti kui see liidab süsteeme ning teeb neid efektiivsemaks. Ma arvan, et see on väga hea idee,» lisas Jaan Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik.