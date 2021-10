Koolijuhtide ühingu esimees: kiirtestimine tundub tehtav ja on vabatahtlik

Sotsiaalmeedias on paljud lapsevanemad väljendanud muret, et nende lapse sunnitakse vastu tahtmist ja vanematega nõu pidamata testima. Uiboleht rõhutas, et testimine on võimalus, mitte kohustus ning käsukorras ja sunniviisil seda ei tehta. «Kuid sõnum, et testimine on vastutustundlik käitumine ja oluline meie kõigi jaoks, tuleb arusaadavalt õpilaste ja lapsevanemateni viia,» sõnas ta.

Samuti on vanemad ärevil, kas lapsed saavad testimisega ise hakkama või võivad nad end kogemata vigastada ning mis juhtub siis, kui test osutub positiivseks, kuidas sel juhul tagatakse, et laps ise või klassikaaslased tuleksid selles olukorras toime. Uibolehe sõnul on koolidele saadetud video, kus on täpselt näidatud, kuidas testi teha. «See tundub täiesti tehtav,» leidis ta. Videoõpetust koolis kiirtestimise tegemiseks saab vaadata siit:

Kuidas täpselt testimist korraldada ja mida teha siis, kui test on positiivne on Uibolehe sõnul küsimused, mis vajavad veel veidi settimist. Ta pakkus, et praktiks järele proovides selguvad ka parimad lahendused. Uiboleht tõi näitena võimaluse, et väiksemates ja usalduslikes kogukondades võiks lubada testimist õpilaste kodudes. Nii ongi Keila kool juba teavitanud vanemaid, et testid saab koolivaheaja viimastel päevadel kätte koolimajast ning test tuleks teha pühapäeva õhtul kodus ja saata seejärel foto testitulemusega klassijuhatajale.

Üleskutse rahule

Viimased koolivaheaja päevad on tekitanud ühiskonnas palju stressi ja ärevust, iga päev on toonud uusi sõnumeid piirangute kohta. Mitmed piirkonnad, nagu Tallinn, Pärnu ja Narva on teatanud oma koolide või kooliastmete üleviimisest distantsõppele, mis omakorda on tekitanud küsimusi hariduslikust ebavõrdsusest. Uiboleht tõdes, et kõik see tekitab pinget ja stressi, kuid seda enam peaks püüdma jääda rahulikuks ja fokusseerituks.