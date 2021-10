Kuressaare ametikool jäädvustab oma inimesed, aja ja lood filmile

Filmiprojekti üks eestvedajaid Maila Juns-Veldre ütles Saarte Häälele, et tegu on omamoodi ajalooürikuga, mis valmib kooli juubeliks ja mille klippe saab kasutada tuleval aastal sünnipäevaüritustel ning erinevatel esitlustel.

Praeguse plaani järgi salvestatakse intervjuud enam kui kolmekümne kooliga seotud inimesega. Nende hulgas on staažikaid õpetajaid, emeriitõpetajaid ja kooli nõukogu liikmeid.

«Kõik salvestatud persoonilood jäävad sellises carte blanche võtmes täismahus alles. Kas sellest sünnib ka mingi järgmine tulem, on pigem juba järgmise õppeaasta küsimus,» ütles võtetel intervjueerija tööd tegev ametikooli direktor Neeme Rand.

Projektiga on praegu seotud neljanda kursuse stilistid ja liikuva graafika kujundajad, samuti kolmanda kursuse liikuva graafika kujundajate täiskasvanute õpperühm.

Ta märkis, et õpilased on kaasatud filmiprojekti kõikidel tasanditel, kuni otsustamiseni välja. «Nad saavad väga professionaalse kogemuse. Tööprotsess ja töövahendid on täpselt sellised nagu päris stuudios,» lausus Maila Juns-Veldre.