Koolijuhid ootavad selgeid sõnumeid õppe korraldamise kohta

Õpilaste distantsõppele saatmine jätab suured lüngad. «Iga puudutud päev on kahju. Sellel õppeaastal isegi suurem kui mullu. Kas distantsõpe raiub kõik viiruseahelad läbi, kaheldav. Mind häirib see, et kõik otsused tulevad viimasel minutil. Sisuliselt oleme katastroofi piiril, aga õiget retsepti ei ole. Enne vaheaega läks meil olukord paremaks. Mul ei ole kõiki andmeid, need on terviseametil. Nakatumine õpilaste hulgas kahanes,» rääkis Kuuno Lille.

Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra märkis Vooremaale, et hetkel tulebki oodata.«„Tahame selgust. Ministeerium hakkab valitsuse otsuse järel juhiseid koostama nüüd. Varasem praktika on näidanud, et nendega saadakse reede õhtuks valmis. Oleme ikkagi optimistid, gümnaasiumi osa jätkab õppetööd. Kooliperele on saadetud teade, et kuus õpilast ja kaks õpetajat on viirusega nakatunud,» kommenteeris olukorda gümnaasiumi direktor.