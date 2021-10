Luua metsanduskool avab uue õppekeskuse ja õpilaskodu

Metsamasinajuhtide väljaõppe eest vastutavana on Luua metsanduskool rajanud uue õppekeskusega nüüdisaegsed ja tänapäevase tehnoloogiaga varustatud keskkonna, kus saadakse keerukal erialal teoreetilised teadmised ning tehakse turvaliselt esmased praktilised katsetused.

Koolijuht Haana Zuba-Reinsalu sõnab: «Oleme võtnud südameasjaks, et Eesti metsades töötaksid põhjalikult õppinud professionaalid ning metsas tegutseks järjest vähem isetegevuslasi. Meie eesmärk on õpetada tarku otsuseid tegevaid inimesi, sest masin ei saa veel niipea inimesest targemaks. Täna avatava õppekeskusega oleme loonud nii noorte kui juba praktiseerivate masinajuhtide väljaõppeks parimad tingimused kogu Baltikumis, et nad õpiks tegema kaalutletud ja tarku otsuseid.»