Kersna riigikogule: doktoriõpe tuleb muuta atraktiivsemaks

Kersna ütles eelnõu esimesel lugemisel, et muudatused doktoriõppes on hädavajalikud. «Tahame kasvatada doktoriõppe atraktiivsust, muuta õppe läbimise tõhusamaks ja kindlustada seeläbi teadlaste järelkasvu nii akadeemilises sektoris kui kogu Eesti ühiskonnas,» sõnas Kersna. «Doktorandid ei ole üksnes üliõpilased, vaid ka alustavad teadlased, kelle põhitööks on doktoriõpingud ja doktoritöö ettevalmistus ning kes saavad oma töö eest palka.»