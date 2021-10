Õpetaja Inna Raud pälvis Viljandimaa rahvakunstimeistri tiitli

Rauda ennast innustas rahvarõivaid süvitsi uurima kodukoha rahvarõivapärandiga tutvumine. «Olles asunud elama Vändra valda Pärnumaal, on loomulik õppida tundma koduks saanud piirkonna ajalugu ning kultuuri. Nähes kohalikke kandmas ühesuguseid rahvarõivaid, on küsimus ühe väikese piirkonna siseste valikuvõimaluste kohta kerge tekkima. Nii saigi minu südameasjaks Vändra kihelkonna tekstiilipärandi, sealhulgas rahvarõivaste põhjalik uurimine,» kirjeldas Raud enda teekonda.

Üks tema õpilastest on Raua kohta arvanud nii: «See energia, kuidas ta rääkis asjadest, mida armastab ja tähtsaks peab, see kirglikkus, need olid tõeliselt mõjusad! Ma oleksin paarist tunnist kohtumisel nagu pooleks eluks särtsu saanud.»

Raua juhendamisel rahvarõivaste valmistamist õppinud Margit Saarits lisas, et tegemist on meistriga, kes ei jäta kunagi küsimata, miks? «Tema õpetustes ja tegemistes ongi see küsimus lähtepunktiks, mis peaks andma vastuse, miks valmistasid meie esivanemad ühte või teist eset just nii. Inna Raud on suurte tähtedega Rahvakunstimeister ja Õpetaja,» hindas Saarits oma õpetajat kõrgelt.