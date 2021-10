Kõlvart: pealinna koolide osad klassid jäävad distantsõppele

«Tuleb tunnistada, et olukord halveneb ja teeb seda ka edaspidi. Ja vaatamata sellele, et Tallinnas on olukord veel stabiilne võrreldes teiste omavalitsustega, tuleb arvestada, et kolmas laine jõuab ka pealinna,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul on pealinn tegelenud ennetusega nii suvel kui ka sügisel, pakkudes nii vaktsineerimist kui ka teisi meetmeid. «Septembri algusest alustasime kolmandat korda isikukaitsevahendite jagamisega ning toimus aktiivne vaktsineerimine koolides. Pärast valimisi tulid aga vaktsiinitelgid,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul on positiivne, et telkides kaitsesüsti saanute arv on iga päev kasvab. «Me otsustasime, et jätkame vaktsineerimist telkides ja vaatame, kuhu veel oleks vaja telke juurde panna, mis tooks vaktsineerima rohkem inimesi ja suunaks ka sellele tähelepanu,» ütles Kõlvart.

Tallinnas ja ka mujal Eestis on enamus uusi naktunuid 10-14-aastased lapsed ja see on püsiv suundumus alates septembrist. «Kahjuks tuleb tunnistada, et just koolid on jätkuvalt kõige suuremaks ohuallikaks, kuna koolid ja õpilaste pered on otseselt seotud,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul on praegu koolivaheaeg ja varasem kogemus näitab, et just pärast koolipausi levib viirus eriti kiiresti. «Kahjuks tuleb tõdeda, et meie õpetajad ei ole tänaseks piisavalt kaitstud. Seda seetõttu, et õpetajad said end enamuses juba üle poole aasta tagasi vaktsineerida Astra Zenecaga ja praeguseks on see kaitse väga madal,» ütles Kõlvart, lisades, et kolmandate dooside võimalus tekkis alles nüüd.

«Nii ongi, et haigestuvad nii õpetajad kui õpilased ja pärast vaheaega see olukord halveneb veelgi. Seega eile koosolekul koolijuhtidega otsustasime, et pärast koolivaheaega lähevad Tallinna munitsipaalkoolid üle osalisele distatsõppele. See tähendab, et just see vanuserühm, kus on suurem osa nakatumistest, jääb nädalaks koduõppele. Ehk siis 4., 5. , 6., 7. ja 8. klass jäävad distantsõppele. Algkooliklassid, 9. klass ja gümnaasiumiaste jäävad kontaktõppele,» ütles Kõlvart.