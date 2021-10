Ahmed Awad räägib inauguratsiooniloengul suurandmete analüütikast

Ahmed Awadi sõnul toetas seda andmetöötluse paradigma muutust veelgi pilvarvutuse mudeli kasutuse levik. Alates 2015. aastast, seoses nutistu üha arvukamate kasutusviiside, näiteks Smart-X-i rakenduste, tervishoiu kaugteenuste ja muuga, on karmid andmekiiruse ja latentsusaja nõuded seadnud suurandmete tehnoloogiale rohkem ootusi kui see, milleks need süsteemid kavandatud olid. Nii on pilvarvutuse mõiste avardamiseks esile kerkinud udu- ja servarvutus.