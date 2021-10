Karm algus koolivaheajale: koolikolletes haigestus 1669 õpilast

«Praegu tegutseme selle nimel, et esmaspäevast saaks seda teha. See on mõeldud kõikidele vaktsineerimata õpilastele ja õpetajatele ning kõik alla 12-aastased, kes ei saa ennast veel vaktsineerida, peavad testima,» rääkis Kersna Postimehele.

Kersna sõnul on just koolivaheaeg see aeg, mil kõik alates 12-aastased õpilased võiksid ennast vaktsineerida ning õpetajad saada tõhustusdoosi. «Ma väga palun, et kõik haridustöötajad läheksid tõhustusdoose tegema,» ütles Kersna ja lisas, et arvudest on väga selgelt näha, et mida suurem on koolipere vaktsineeritus, seda vähem koroonakoldeid koolis on.