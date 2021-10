Rahandusministeerium pälvis Ettevõtliku Kooli kuldpartneri tunnustuse

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik ja rahandusministeerium panid 2020. aastal aluse Eesti esimesele õpetajate rahatarkuse mentorklubile, mis tänavu laienes üle-eestiliseks. Klubi tegevustest võtab sel õppeaastal osa üle 170 õpetaja, enamik neist Ettevõtliku Kooli võrgustiku õppeasutustest.

Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu väljendas head meelt, et ministeeriumiga koostöös on õnnestunud välja töötada programm, mis aitab õpetajaid antud teemal koolitada ning nende kaudu jõuda noorteni. «Hea finantskirjaoskus ehk rahatarkus aitab noortel paremini rahaasju mõista ja sellega seotud riske teadvustada», selgitab Uustalu. Tema sõnul on see oluline, et parandada noorte enda kui ka terve ühiskonna rahalist heaolu ja toimetulekut.

Eelmisel aastal läbi viidud pilootprojekt näitas, et programm on vajalik ning õpetajate huvi selle vastu suur. Esimesel aastal toimusid mentorklubid Läänemaal, Võru- ja Põlvamaal ning Ida-Virumaal. «Osalenud õpetajad hindasid kõrgelt, et teemasid käsitleti läbi eluliste ülesannete, mis suunas neid praktiliselt mõtlema, kuidas siis ikkagi oma ainetundidesse rahatarkuse teemasid integreerida. Tuge ja häid näpunäiteid saadi ka üksteiselt. Ühiselt jõuti tõdemuseni, et rahatarkus on praeguses maailmas võiks öelda isegi et hädavajalik ning õpetajate roll rahatarkuse edasiandmisel suur,» selgitab rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch.

2018. aastal läbiviidud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsalased teadmised igati heal tasemel. «Teadmistest aga üksi on vähe, kui see käitumisse ei jõua. Tähtis on kujundada hoiakuid ja aidata tekkida õigetel harjumustel. Siin on väga tähtis kodu ja kooli koostööl,» ütles rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm. «Mida varem rahatarkust õpetama hakatakse, seda parem. Ideaalis juba lasteaias.»

Kuldpartnerile kingiti tänutäheks valgusti «Tunnustuse majakas», mille autoriks on Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluva Pärnu Rääma põhikooli õpilane Lene Jüriso. Meeneks on majakana kujundatud valgusti, mis näitab suunda ettevõtlikkuse arendamise teekonnal.

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool «Kuldpartner» on tunnustus, mida jagatakse ühele üleriigiliselt olulisele ettevõtliku kooli võrgustiku partnerile kord aastas alates 2020. aastast. Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja tõsta esile häid koostööpartnereid, kollektiive või organisatsioone, kes on panustanud ettevõtliku hoiaku arendamisse.