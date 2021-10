Sotsid esitasid riigikokku eelnõu lasteaia kohatasu kaotamiseks

«Selleks, et ühelgi lapsel ei jääks majanduslikel põhjustel lasteaias käimata, tuleb kaotada lasteaia kohatasu. See samm vähendab hariduslikku kihistumist ja ebavõrdsust. Alusharidus on osa iga lapse haridusteest ja peab samuti olema tasuta,“ ütles Heljo Pikhof. „Riigikogu on samasisulist sotsiaaldemokraatide eelnõu arutanud ka varem, aga nüüd on põhjust olla palju lootusrikkam, sest valitsuse juhtpartei toetab samuti kohatasu kaotamist. Peaminister Kaja Kallas ütles suve lõpus selgelt välja, et tema arvates peab alusharidus olema tasuta ja näiteks Tallinnas oli see sõnum üks Reformierakonna valimiskampaania alustalasid,» lisas Pikhof.