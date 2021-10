ERMis vaagitakse teaduse olulisust muuseumile

Dekaad tagasi, aastal 2011 ilmunud ajakirja Muuseum number 2 oli Narvas toimunud XIV Eesti muuseumide festivalist «Teadus muuseumis?» kantuna pühendatud teadusele muuseumis. Tol hetkel teravaid arutelusid tekitanud küsimused on aktuaalsed tänaselgi päeval: mis on teadmiste ja teaduse roll muuseumis, kas on vahet teadusel ja uurimisel või mis ametinimetusi kannavad teadmiste loojad muuseumides. Rasmus Kask tõstatab ettekandes taas toona päevakorral olnud küsimused SA Eesti Vabaõhumuuseumi teadusstrateegia koostamise kogemuse valguses.