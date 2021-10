Algas tüdrukutele mõeldud ettevõtlusprogrammi Be the Future teine programmitsükkel

Be the Future tutvustab 15-18-aastastele tüdrukutele ettevõtlust kui üht karjäärivõimalust. FOTO: Kaimar Tauri Tamm

Tartus toimus ettevõtlusprojekti Be the Future teise programmitsükli avaüritus. Be the Future pakub 15-18-aastastele Eesti, Läti ja Rootsi tüdrukutele 6-kuulist programmi, mille eesmärgiks on tutvustada ettevõtlust kui üht karjääri valiku võimalust.