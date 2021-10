Tartus selguvad Eesti parimad eetilised häkkerid

Tartu Ülikooli spordihoones lähevad võistlustulle 15 viieliikmelist võistkonda Tallinnast, Tartust, Paidest, Pärnust ja Narvast. Viie linna parimad võistkonnad selgitati välja enam kui 500 noore seast, kes sel suvel kogunesid ligi nädalaks küberõppe treeninglaagritesse, mis lõppesid eelvõistlustega.

Suur finaal algab laupäeval kell 10. Kaheksa tunni jooksul peavad noored lahendama kuni 20 erineva raskusastmega ülesannet, mille teemadeks on tark kodu, tark linn ja tark õhuruum, ning mille stsenaariumite autoriteks on Eesti parimad küberturbe eksperdid. Võistlus toimub samal mängulisel küberharjutusväljakul, mida on õppustel kasutanud paljude riikide valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid ja suurettevõtted.

Võistlust korraldava ettevõtte CTF Tech tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek: «Meie eesmärk on muuta küberhariduse omandamine praktilisemaks ja kaasahaaravamaks, et noored saaksid oma esimesed kogemused küberruumis positiivsel ja mängulisel moel. Kuna meid ümbritsev maailm muutub järjest digitaalsemaks, siis tõstab ka küberkuritegevus järjest julmemalt pead. Seetõttu on eluliselt oluline harida tulevikutegijaid, et nad suudaksid kaitsta end, oma lähedasi, oma kodulinna ja laiemalt riiki tervikuna.»

Finaalvõistluse juht ja ettevõtte CTF Tech üks kaasasutaja Karl-Erik Taukar: «Esimest korda korraldasime sellise suurejoonelise noorte küberõppuse tegelikult mitte Eestis, vaid hoopis Araabia Ühendemiraatides 2019. aastal. Eestis alustasime mullu Tartust ning sel aastal on see juba üleriigiline eetiliste küberhäkkerite võistlus. Huvi selle võistluse vastu kasvab nii kodu- kui välismaal.»

Ka Tartu lõppvõistlusel osaleb digikanalite vahendusel eraldi arvestuses seitse külalisvõistkonda Soomest, Islandilt, Saksamaalt ja Araabia Ühendemiraatidest, kellele Eestist pakuvad konkurentsi kaks tugevamat Tartu Ülikooli võistkonda.

Finaalvõistluse ajal avab CTF Tech ka uue küberharjutusplatvormi, kus võistlusele sarnaselt saab küberharjutusi lahendada ja ka omavahel võistelda aastaringselt.«See on midagi, mida on oodanud paljud arvutiõpetajad koolides, paljud noored ja juba ka kogenumad küberhuvilised. Arendame seda platvormi koos küberkogukonna ja noorte endiga järjest edasi, et see atraktiivse õppevahendina koolidesse tuua,» lisas Tihhonova-Kreek.