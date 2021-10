Härma: haigeid lapsi ei tohi viia vanavanemate juurde

«Tõus tuleb sellest, et lapsi viiakse sugulaste ja vanavanemate juurde hoiule, peetakse pidusid ja suguvõsa kokkutulekuid,» selgitas ta ja lisas, et lastel on tavaliselt sümptomid väga kerged ja lapsevanemad ei märka neid.

Härma paneb südamele, et ka vanemaealised sugulased ei võtaks kergekäeliselt hoiule haigussümptomitega või eneseisolatsiooni suunatud lapsi. «Covid-19 haigus on viinud haiglasüsteemi ülekoormuseni ja haiglaravi kohtade puuduseni, seepärast on eriti oluline, et eakad inimesed kaitseksid oma tervist, sest just neil on kõige suurem risk vajada haiglaravi,» selgitas ta.