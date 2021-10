Olümpiaad tahab noori vampiirilugude juurest eesti kirjanduse juurde tuua

Esimese eesti kirjanduse olümpiaadi tarvis tehti valik Kivirähki ja Tammsaare kasuks, kuna need kaks kirjanikku on pärit erinevatest ajastutest, üks minevikust ja teine kaasaegne ning on noortele lugejatele tuttavamad. «Ei tahtnud kohe väga ära ehmatada ning valitud kirjanikud on need, keda käsitletakse paljudes koolides, nad on olulised kirjanikud ja vähemalt Kivirähk ka noorte hulgas populaarne,» avas Kell tagamaid. Edaspidi on kavas ehitada olümpiaad üles noorte silmis keerulisemate tekstide loojatele nagu Mati Unt või Jaan Kross. «Kes teab, kui oleksime kohe nendega välja tulnud, siis äkki ei julgekski keegi osalema tulla,» arutles Kell.

AK: Valik kipub natuke sinna nõiakunsti ja vampiirilugude poole kaldu olevat. Muidugi loetakse muid tekste ka, sest noortekirjandust on palju ja ka head kodumaist noortekirjandust jagub. Kohati isegi nii palju, et ka õpetajatel on raske orienteeruda ja kõigega kursis olla, seda enam, et raamatu avaldamine ei ole iseenesest garantii, et raamat on väärt lugemist. Seetõttu oleks selline koostöö, kus õpetajad annavad teada, mis on noortele meeldinud, tervitatav. Üks, mida olen märganud: noortekirjandus on kohati liiga depressiivne, rohkem on neis raamatutes muret, süngust ja raskeid probleeme kui nalja ja helgust.

Kelli sõnul otsustati individuaalvõistluse asemel võistkondade kasuks eeldusel, et see innustab rohkem osalema, sest osalejad saavad jagada, kes mida loeb ja koos on ka mõnusam ja toredam arutleda ning vastuseid otsida. Kuigi küsimuste koostamine veel käib on teada, et veebivoorus on küsimused puhtpraktilistel põhjustel faktipõhised, kuid lõppvoorus on võimalikud ka vabamas vormis ja loomingulisemat lähenemist eeldavad küsimused.

Miks peaks raamatuid lugema?

AK: Võtame näiteks «Tõe ja õiguse», on neid, kes leiavad, et see on liiga depressiivne raamat ja milleks seda lugeda. Mina arvan, et see on üks neist raamatutest, mida iga eestlane peaks olema lugenud, sest tegemist on kahtlemata baastekstiga, mis on osa meie idenditeedist. Kirjandus aitab tajuda maailma ja olusid, kõike seda, mis on olnud enne meid, mitmete sajandite jooksul.

Lugemisharjumus peaks tekkima juba kooli ajal, sest olen täheldanud, et kui huvi lugemise vastu koolis ei teki, siis reeglina ei teki see ka hiljem. On ju teada, et lugemine rikastab sõnavara. Olen märganud, et õpilaste sõnavara kipub inglise keele mõjul muutuma ja mõni sõna, mida kasutan on nende jaoks täiesti arusaamatu. Näiteks arvavad paljud õpilased, et sõna «osavõtlik» tähendab milleski osalemist ja sõna «liiderlik» liidrit ja juhti.