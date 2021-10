EKSPERT EETRIS ⟩ Kadi Liik: «Kui lähedal on töötajad kaugtöö ajal?»

Viimased aastad on teravalt tööandjate ja töötajate fookusesse toonud kaugtöö. Kui eelmisel kevadel oli kaugtöö paljudele paratamatu, siis nüüd mõnede jaoks juba eelistatud vorm. «Ekspert eetris» saates räägime kodus töötamise ajal tekkinud rööprähklemisest, mida uuringud eestlaste kaugtöötamise harjumustest räägivad ning kaugtöö plussidest ja miinustest. Külas on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor Kadi Liik, kelle eestvedamisel on kaugtöö temaatikat viimastel aastatel uuritud.