TalTechi Virumaa kolledžis alustab taas tegevust rahva kolledž

Seekordsel Virumaa rahva kolledži kohtumisel räägib giid, kirjanik ja jutuvestja Ena Mets oma lugusid loodusest. Kohtumised hakkavad toimuma kord kuus laupäeviti. Räägitakse tervislikust toitumisest, prügi sorteerimisest, ravimtaimedest ja digikirjaoskusest. Osalejad saavad meisterdada polümeersavist jõulukaunistusi ning luua piimast plasti. Rahatarkusest on lubanud tulla rääkima justiitsminister Maris Lauri.

Alates sellest aastast tegutsetakse Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakooli koosseisus. Rahva kolledži kohtumisel saavad osaleda vaid need inimesed, kes on vaktsineeritud või omavad tõendit hiljuti Covid-19 läbipõdemise kohta. Osalemistasu on kaks eurot.