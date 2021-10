TalTech paneb õpilased koolivaheajal meisterdama

«Teaduskastide populaarsus on tõestus sellest, et lapsed tunnevad inseneeria, tehnika ja täppisteaduste vastu huvi. «Kastiga koju on võimaldanud Virumaa kolledžil kaasata palju rohkem lapsi tegevustesse, pakkudes uusi teadmisi mänguliselt ja põnevalt kogu Virumaal. Lisaks lastele saavad tegevustes nii osa ka terve pere. Tagasiside on andnud meile kinnitust, et see on väga vajalik projekt,» selgitas Virumaa kolledži koolikoostöö koordinaator Küllike Kullerkupp.