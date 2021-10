Koolipsühholoogide nõaundeliinile helistajad on hädas vaimse tervisega

Kersna märkis, et koolipsühholooge on vähem kui pooltes üldhariduskoolides, mistõttu on nõuandeliin abiks nii neile, kel koolipsühholoogi enda koolis pole kui inimestele, kellel näiteks julgust psühholoogi uksest sisse astumiseks veel napib. «Otsustasime Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga nõuandeliini tööd laiendada, et olla toeks võimalikult paljudele oma vaimse tervise hoidmisel. Nõuandeliin ei asenda koolipsühholoogi olemasolu täielikult, ent on toeks neile, kellel puudub teenusele muidu ligipääs,” ütles Kersna ning lisas, et nõuandeliin tõstab psühholoogilise nõustamise kättesaadavust. «Oleme saanud õpetajatelt positiivset tagasisidet nõuandeliini loomise osas ning tänusõnu, et on olemas koht, kuhu oma murega pöörduda. Paljudel juhtudel oleme näinud, et abi on juba sellestki, kui helistaja saab end lihtsalt tühjaks rääkida,» sõnas minister.