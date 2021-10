Koolikolletes nakatunud laste arv kasvas mõne päevaga 30 protsenti

Veelgi hullem kasv on täiskasvanute hulgas. Koolikolletes nakatunud täiskasvanuid oli 14. oktoobril edastatud andmete järgi 185, nädala lõpuks aga koguni 269.

Kuigi nakatumine on koolides erakordselt hoogne, kulgeb koolipere vaktsineerimine visalt. Nimelt rääkis haridusminister 14. oktoobril, et 12-15-aastastest lastest oli siis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 45,5 protsenti ning 16-17-aastastest 60,8 protsenti, siis kolm päeva hiljem olid need näitajad vastavalt 45,7 ja jätkuvalt 60,8.