Käsitöö ja kodunduse õpetamine distantsilt sundis õpetajaid tegema karme valikuid

Tallinna ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala õppejõud Jaana Taar ja Kristi Koppel kogusid koos Eesti Käsitööõpetajate Seltsiga õpetajate kogemusi, kuidas nad tulid oma aines distantsõppe ajal toime. Õpetajate vastustest koorus ühe olulise tegurina välja kooli ja kodu vaheline suhtlus, eriti selles osas, kuidas õpetaja suutis õpilastele ja mõnel juhul ka vanematele ülesandeid edastada ja selgitada. Negatiivse näitena mainiti mitmel korral lapsevanemate toetuse puudumist ja pinget nendega suhtlemisel.

Õppesisu valides mõistsid õpetajad üsna kiiresti, et tavapärased õpetamispraktikad ei toimi, sest käsitöö ja kodundus on praktilised ained ja sageli juhtus, et õpilastel polnud kodus olemas tööks vajalikke materjale. Nii ei olnud võimalik distantsilt õpetada näiteks selliseid käsitöötehnikaid nagu kudumine ja õmblemine, sest kodudes ei olnud õmblusmasinaid ja muid töövahendeid, samuti võisid puududada vajalikud toiduaineid kodunduse tunni toiduvalmistamisülesannete jaoks.

Kahte õppesisu, käsitööd ja kodundust, kõrvutades langetasid õpetajad valiku pigem kodunduse kasuks: õpilased said valmistada toitu , katta pidulauda, planeerida ning analüüsida menüüd. Distantsilt sai võrdlemisi valutult läbida ka kodu korrashoiu, sealhulgas erinevate ruumide koristamise, masinate hoolduse või riiete pesemisega seotud teemasid. Lisaks käsitleti tarbijateemasid, näiteks pakenditeavet. Siiski leiti ka käsitöös põnevamaid viise kaugelt õppimiseks, näiteks sündis idee «kõnni ja koo», kus ühendati käsitöö liikumisega. Hea võimaluse oma tehtut jagada ning teiste töid vaadata andsid virtuaalsed õpilastööde näitused.

Digivõimekus osutus üllatavalt kasinaks

Õpetajate kogemuslugudes mainiti üllatavalt sageli, et õpilastel polnud sobivaid vahendeid videotundides osalemiseks. Samuti nörritas õpetajaid käsitöö ja kodunduse õpetamiseks sobivate digitaalsete õppematerjalide nappus.

Õpetajad tõdesid, et käsitöötehnikaid ja praktilisi ülesandeid oli raske läbi ekraani õpetada, ilma et nad saaksid õpilaste töid lähedalt põhjalikult uurida. Lisaks ei jäänud õpetajatel märkamata, et õpilaste digitaalsed pädevused ei olnud iseseisvaks õppimiseks piisavad. Samuti olid murekohaks õpilaste õpioskused, sealhulgas funktsionaalne lugemisoskus, mis raskendas juhiste mõistmist ja määratud tähtaegadest kinnipidamist. Õpetajad mainisid, kuidas teatud õpilased «kadusid» ja nendega oli keeruline kontakti saada. Ekraanide kaudu oli raske märgata ka mahajääjaid ja neid motiveerida. Õpilaste motivatsiooni langetas seegi, et riik soovitas praktilistes ainetes distantsõppe ajal hindamisest loobuda. Madalkäigule läks ka õpilaste koostöö, mis on tavatingimustes kodunduses väga oluline. Õpetajate arvates oli õpilastega individuaalne tegelemine, näiteks selgitamine, tagasisidestamine ja hindamine distantsõppe ajal tõeline katsumus. Enamik kommentaare kajastas, et distantsõpe suurendas õpetajate töökoormust ja oli õpetajaile väga väsitav.

Kogukonnatunne ja suurem vabadus