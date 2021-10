Sisekaitseakadeemias korraldati ressursimahuka sündmuse õppus

Õpilaste ülesanne oli koostada plaan, kuidas takistada akadeemia Väike-Maarja õppekeskuse ja töötajate ründamist. Õppuse jaoks tehti palju eeltööd: näiteks pidid kadetid kaardistama territooriumi, koguma kokku vajamineva varustuse ning teavitama koostööpartnereid võimalikust kriisiolukorrast. Ettevalmistamise jooksul ei teadnud kadetid, kuhu sisekaitseakadeemia õppekeskusesse rünnak tuleb ning seetõttu pidid nad kõigeks valmis olema. Saades teada, et rünnak tuleb just Väike-Maarjasse, tuli teavitada sealseid õppekeskuses viibivaid isikuid käitumisreeglitest kriisiolukorras ning anda ka kohalikele elanikele märku, et kooli territooriumil toimub õppus. Õppusel koostati erinevad üksused nagu staap, rünnakrühmad, evakuatsioon, perimeeter ning luure, kellel olid omad kindlad ülesanded. Mängiti läbi mitmeid erinevaid olukordi, mida tuli lahendada, näiteks pommiähvardused, pantvangide võtmised ning erinevad kõrge prioriteediga rünnakud. SitRep keskkonna kaudu loodi olukorrateadlikkuse tekitamiseks ühendus organisatsiooni strateegilise juhtimistasandiga.