Nakkuskollete arv pealinna koolides kasvab jõudsalt

Öpiku sõnul on kõik huvitatud, et koolide töö saaks jätkuda ning õpetajad saaksid oma tööd teha võimalikult ohutult. Samas on haigestumine Tallinna koolides siiski tõusuteel.

«Haigestunud õpilasi oli Tallinnas oktoobri esimesel nädalal 222, teisel nädalal juba 291, ning paraku on oodata, et see number jätkad kerkimist,» ütles Öpik.

Haigusjuhtumitega klasse oli oktoobri aguses 161 ning kuu teisel nädalal juba 203. «Õpetajaid haigestus oktoobri avanädalal 51, aga teisel nädalal juba 73. Isolatsioonis oli vastavalt 26 ja 54 õpetajat,» ütles Öpik, lisades, et koolid on tõepoolest viiruse levikuga üsna kimpus.

Koolide nakkuskoldeid on praeguseks 46, samas kui nädal tagasi oli neid veel 37. «Iga nädal liigume 10 või suurema sammuga ülespoole,» ütles Öpik.

Tema sõnul tuleb järgida oma tervist, haigustunnustega tuleb koju jääda ning võimalusel tuleb lasta end vaktsineerida. Ühtlasi on teisipäevast käima läinud tõhustusdooside süstimine õpetajatele ning pealinna munitsipaalkoolidest on end selleks kirja pannud juba üle 1200 õpetaja.

«Püüame teha nii, et kõik, kellel on vaja, saaksid juba koolivaheaja jooksul tõhustusdoosi kätte,» lisas Öpik.

Tallinnas on viimase seitsme päeva vaates 100 000 elaniku kohta nakatumise näit 496, samas kui Eestis keskmiselt on see 590 ning 79 omavalitsuse seas on Tallinn 54. positsioonil.