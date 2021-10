President kutsub tähistama ettelugemise päeva

Karis toonitas ettelugemise tähtsust meie ühise identiteedi loomisel: «Ettelugemine on meie tuleviku kasvatamisel väga oluline. See kujundab noorte maailmapilti ning arendab nende mõtlemis-, kõnelemis- ja kujutlusvõimet. Samuti on ettelugemine oluline põlvkondade kokku siduja ja turvatunde tekitaja, mis ühtlasi loob meie ühist identiteeti. Nii et võiksime sagedamini lastele nutiseadme ettesöötmise asemel nende jaoks aega võtta ja neile oma lapsepõlve lemmikuid ette lugeda. Lisaks kõigele on lugemine ka lihtsalt üks äraütlemata mõnus tegevus.»

Ettelugemise tähtsust lapse arengus rõhutab ka lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone: «Lisaks sellele, et ettelugemine on tore peretraditsioon ja koos veedetud aeg, saab just ettelugemisest ja ühisest raamatuvaatamisest alguse lapse laiem kultuurihuvi. See on teeviit teatri-, filmi- ja teadusemaailma.» Samuti leiab Soone, et ettelugemine on sisukas ajaveetmise viis ka täiskasvanutele ning sellele tuleb vaid rohkem aega pühendada: «Jutte-luuletusi on alati tore lugeda ja kuulata, võtkem selleks vaid aega.»