Hariduse innovatsiooni tulevikutegijad pakkusid nutikaid viise kõneravist keeleõppeni

Seekordsest 48 tundi väldanud hariduse innovatsiooni häkatonist võttis osa 44 tiimi ja kokku 152 inimest 41 erinevast riigist. Nädalavahetuse jooksul toimunud töötubade ja esitlusvoorude järel valis oma lemmikud välja häki toetajate esindajatest koosnev žürii. Väljavalituteks osutusid läbi mängu rahatarkust õpetav Moneygame; personaliseeritud digiõppe platvorm lastele ja noortele NoVa; ABC, mis on võtnud oma ülesandeks luua eesmärgipõhise koolisüsteemi; laste kõneravi lahenduste kallal töötavad SpeakTX ja SpeakFix; investeerimisõppe platvorm Evervest; keeleõpet efektiivistav iSpeak ja FirstLesson, mis keskendub digioskuste õpetamisele vanemaealistele.

Lisaks kuulus häkatoni juurde sel aastal ka kolm kuud kestev mentorlusprogramm häki mentorite lemmikutele. «Programm on mõeldud mentorite silmis kõige potentsiaalikamatele tiimidele oma ideede arendusega intensiivselt edasi liikumiseks,» kommenteeris programmi loomist häkatoni peakorraldaja Maria Rahamägi. Paljutõotavad tiimid valitakse välja käesoleva nädala jooksul.

Haridus- ja noorteameti innovatsiooni- ja koostööosakonna projektijuht Aivar Hiio sõnul on riigi huvi näha Eestit hariduse innovatsiooni eestvedajana maailmas ja täpselt selles suunas EdTech Estonia sammub. «Võime kas toetada lahenduste loomist kohapeal või oodata, et meie haridusasutustes võetakse kasutusele välismaised haridustehnoloogilised lahendused. Meie soov on näha Eestit aga haridusinnovatsiooni liidrina ja motiveerida loovate lahendustega turule tulevaid meeskondi,» sõnas Hiio.